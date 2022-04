Voyages d’élus en Russie : «Géraldine Savary et Pascal Broulis n’ont commis aucune infraction»

Les élus vaudois qui ont effectué des voyages en Russie en 2017 et 2018 à l’invitation de l’homme d’affaires Frederik Paulsen n’ont pas bénéficié d’avantages.

Il n’y aura pas de version vaudoise de l’affaire Pierre Maudet . Les voyages en Russie entre 2017 et 2018 de l’ancienne conseillère aux Etats socialiste Géraldine Savary et du conseiller d’Etat Pascal Broulis ne sont émaillés d’aucune infraction pénale. C’est le constat fait par le procureur général Eric Cottier sur la base des investigations menées par la police vaudoise.

«Aucun avantage»

Des voyages en Russie ont été organisés entre 2017 et 2018 par le journaliste Eric Hoesli et Frederic Paulsen, milliardaire suédois et consul honoraire de la Russie en Suisse de 2009 à mars 2022. «Géraldine Savary et Pascal Broulis n’ont bénéficié d’aucun avantage incompatible avec la charge qu’ils exerçaient», a indiqué le Ministère public vaudois, mardi. Le procureur général est arrivé à cette conclusion après l’examen de pièces complémentaires relatives aux coûts des voyages et à leur prise en charge. Il confirme ce qu’il avait déjà déclaré en 2018: l’ absence d’infraction pénale .