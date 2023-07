Vaud: Gérance accusée de dépouiller ses clients

De nombreux Vaudois leur ont fait confiance. Aujourd’hui, beaucoup le regrettent amèrement. En confiant l’administration de leur PPE ou de leurs biens immobiliers à LA Gérance, une régie basée à Lausanne, ils ne s’attendaient pas à se retrouver sur le carreau. «Quand j’ai découvert qu’ils nous avaient tout pris, je n’en ai pas dormi durant plusieurs nuits. Pour moi, c’est un vol, un viol, une trahison», s’exclame l’une des victimes. Avant de se retrouver à sec, les comptes de sa copropriété contenaient des dizaines de milliers de francs. «Que ce soient les fonds de fonctionnement ou les fonds de rénovation, il ne reste rien. Et, encore aujourd’hui, nous ne savons pas où est passé notre argent », déplore cet habitant de La Côte, très remonté.

Comme les autres victimes contactées par «20 minutes», c’est grâce à des prestataires qui n’avaient pas été payés qu’il a découvert le pot aux roses. «Les Services industriels de Lausanne (SIL) m’ont appelée la semaine dernière pour me dire que les factures de la PPE n’étaient plus réglées depuis des mois et que les rappels avaient été ignorés. Dès lors, plutôt que couper le courant des parties communes, les SIL ont eu l’intelligence d’appeler directement les propriétaires (lire encadré)», explique une lésée. Ainsi alertée, elle a cherché à découvrir l’étendue des dégâts. «Aucune facture n’a été honorée de toute l’année. Même pas les assurances. Nous allons maintenant devoir payer tout le monde à double, puisque nous avions déjà avancé l’argent.»