Le gérant de la boulangerie d’Emily in Paris à bout 

C’est ce qu’on appelle le revers de la médaille. Alors que la fréquentation de la Boulangerie Moderne, dans le Ve arrondissement de Paris, a été dopée depuis qu’elle est apparue dans la série «Emily in Paris», son gérant ne saute pourtant pas de joie. Il se dit même «miné» par certains commentaires négatifs sur le web de clients qui «s’attendaient à un truc de fou». «Nous restons une boulangerie de quartier classique. On n’est pas là pour vendre du rêve. Je ne suis pas Pierre Hermé (ndlr: Meilleur pâtissier du monde en 2016). Je sais bien que je ne joue pas dans la même cour, là n'est pas la question», a affirmé Thierry Rabineau, gérant du magasin, sur BFM TV.

Le boulanger ne regrette pourtant pas d’avoir accepté de louer ses locaux aux équipes de la série dès 2021. Depuis la mise en ligne du programme sur Netflix, les touristes représentent le 40% de sa clientèle. Il a également dû renforcer son personnel avec aujourd’hui dix salariés et deux apprentis. «Tous les jours, on se fait prendre en photo. On est un peu le parc d’attractions. On est parfois obligés de fixer des règles. Certains touristes sont sans gêne», a-t-il encore regretté précisant que cette notoriété «ne durera qu’un temps».