Genève - Gérante accusée d’avoir volé des millions en caisse

«Comme de la haute trahison»

L’ex-employeur de la prévenue a indiqué n’avoir jamais eu de soupçons concernant cette femme qui «faisait du très bon travail» et qu’il invitait parfois dans sa famille. Au sein de la grande enseigne, elle jouissait d’une certaine confiance et n’était pas contrôlée, a-t-il précisé. En outre, « il n’était pas possible de se rendre compte de l’argent pris dans la caisse »: le chiffre d’affaire s pouvait s’élever jusqu’à 20'000 francs par jour et a atteint 50 millions sur la période incriminée. C’est finalement un contrôle des annulations par la maison mère qui a permis de découvrir le pot aux roses. «J’ai perçu ça comme de la haute trahison», a ajouté le patron, qui a réclamé le remboursement des 3 millions. Son avocat, Me Cyril Aellen, n’a pas caché n’avoir que peu d’espoir que son client récupère cette somme.