Genève - Gérante condamnée à payer près de deux millions

Elle n’ira plus en prison, mais devra payer près de 2 millions à son ancien employeur. L’ex-responsable d’un espace de restauration d’un grand magasin genevois, jugée pour avoir piqué dans la caisse durant plus de neuf ans , a é té reconnue coupable d’abus de confiance, mercredi.

Faute «très importante»

La présidente du Tribunal correctionnel, Françoise Saillen Agad, a souligné la faute «très importante» de cette quinquagénaire, qui gérait la caisse du commerce et qui avait toute la confiance de son patron. La prévenue utilisait les sommes détournées à des fins personnelles sur plusieurs années pour s’acheter des bijoux, des voitures et autres biens de luxe, et s’offrir des séjours à l’étranger, a encore rappelé la magistrate. «Elle a agi au préjudice de son employeur sur près de dix ans, c’est indiscutablement une forme de trahison», a pointé la présidente. Alors que le Ministère public avait retenu une somme totale de 3 millions volés de l’été 2006 à fin 2015, le tribunal a estimé que les montants volés s’élevaient en tout à près de 1,9 million.