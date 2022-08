Football: Gerard Piqué ne craint rien ni personne

Pilier incontournable de la défense du FC Barcelone depuis près de 14 ans, Gerard Piqué (35 ans) a vu de nombreux défenseurs défiler à ses côtés depuis la retraite de Carles Puyol en 2014. Sans que l’un de ces candidats ne réussisse vraiment à s’imposer au sein d’une arrière-garde qui n’est pourtant pas, depuis quelques années déjà, le point fort du Barça. Bien que les performances de Piqué ne soient plus à la hauteur de son glorieux passé, aucun d’eux n’est donc parvenu à détrôner le désormais ex-international espagnol, champion du monde (2010) et champion d’Europe (2012) avec la Roja.

Deux gros renforts

Un déclin dont s’est parfaitement rendu compte Xavi depuis son retour au club dans le costume d’entraîneur, en novembre dernier. Pour renforcer un secteur en souffrance, les dirigeants catalans ont mis, cet été, sous contrat le Danois de Chelsea Andreas Christensen (26 ans) et le jeune international français de Séville Jules Koundé (23 ans). Si l’on ajoute à ces deux titulaires en puissance la présence du jeune Ronald Araujo (23 ans), auteur d’une dernière saison prometteuse au côté de Piqué, la situation du totem blaugrana n’est pas vraiment rose à l’aube d’un exercice qui se devra d’être riche en succès pour le FC Barcelone de Joan Laporta.

Ces derniers mois, la rumeur d’un départ de Piqué pour les Etats-Unis avait d’ailleurs circulé avec insistance après une discussion avec Xavi qui lui aurait dit ne plus vraiment compter sur lui à l’avenir et que sa place de titulaire ne serait plus garantie s’il restait. Une situation inédite, que le joueur aurait finalement acceptée en se disant prêt à lutter avec ses coéquipiers pour convaincre son coach de lui offrir une place de titulaire pour, comme l’explique le quotidien espagnol «AS», celle qui sera sa dernière saison au Barça.