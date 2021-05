Football - Gerardo Seoane: ce sera Leverkusen

Il y a des affrontements qui laissent plus de traces que d’autres. Sans doute que ce 16e de finale d’Europa League entre Young Boys et Leverkusen en fait partie. En gérant cette double confrontation de main de maître, les Bernois avaient créé la surprise et déclassé le favori allemand. À partir de là, penser que Gerardo Seoane a tapé dans l’œil des dirigeants du Bayer lors de ces deux matches est une hypothèse. Une hypothèse devenue même assez vraisemblable.