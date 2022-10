Football: Gerardo Seoane vers la sortie au Bayer Leverkusen

Gerardo Seoane est en passe de perdre son poste d’entraîneur du Bayer Leverkusen. Selon la presse allemande et le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, le licenciement de l’entraîneur lucernois de 43 ans devrait être confirmé sous peu. Seoane payerait au prix fort la défaite à Porto (2-0) en Ligue des champions mardi.

Cependant, Seoane et le Bayer ont connu un début de saison très compliqué. En championnat, le club pointe actuellement à la 17e et avant-dernière place de Bundesliga, avec une victoire, deux nuls et cinq défaites à la clé. Vendredi dernier, il n’a offert aucune résistance au Bayern Munich, s’inclinant sur un sec 4-0.