Sans l’appel à la police d’un témoin samedi en fin d’après-midi, on ne sait ce qui serait advenu de six gerbilles. Elles avaient été abandonnées, bien vivantes, dans un container destiné au compost à Kaiseraugst (AG). Ces rongeurs, qui sont des animaux de compagnie, ont été «éliminés» pour une raison que la police aimerait bien connaître. C’est pour cela qu’elle a lancé un appel à témoin pour découvrir le propriétaire de ces deux adultes et quatre jeunes. Actuellement, la petite famille, qui est en bonne santé, a trouvé refuge dans une clinique pour animaux.