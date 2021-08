Football - L’Allemagne pleure Gerd Müller, son légendaire attaquant

«C’est un jour triste et noir pour le Bayern et tous ses fans. Gerd Müller fut le plus grand attaquant qu’il n’y ait jamais eu, une personnalité du football mondial», s’est ému le président du club bavarois Herbert Hainer, dans un communiqué. En parallèle, le site internet du club bavarois avait arboré les couleurs noir et blanc, en signe de deuil, tout comme son logo sur les réseaux sociaux.