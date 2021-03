Gerhard Pfister. AFP

Lundi – Journée internationale de la femme – les femmes du PLR lanceront leur toute première initiative populaire pour l'introduction de l'imposition individuelle des couples rappelle la NZZ am Sonntag. Ainsi, les revenus secondaires notamment deviendraient plus attrayants d'un point de vue fiscal. Une initiative à visée égalitaire donc, pour les femmes du PLR ? Oui, mais aussi une attaque contre le PDC qui souhaite bien abolir aussi la pénalité fiscale des couples mariés et prépare une autre initiative populaire (après la tentative ratée de 2016), mais visant à conserver la taxation conjointe des couples mariés à un taux simplement plus juste.

Dès lors, l’attrait de certaines PDC pour le projet du PLR est d’autant plus délicat, note la NZZ am Sonntag: l'ancienne conseillère fédérale PDC Ruth Metzler préside le comité d'initiative, et des femmes du PDC envisagent sérieusement de soutenir l'initiative concurrente. A l’instar de la présidente Babette Sigg: «Il serait plus intéressant financièrement pour les femmes de travailler pour elles-mêmes. Pour l'instant, il n'est pas exclu que nous soutenions la cause des femmes du PLR». Les femmes PDD discuteront prochainement de leur positionnement sur ce thème et dans le cadre du duel des deux initiatives. Mais certaines politiciennes ne veulent plus attendre. Dans le comité d’initiative zurichois pour l'imposition des personnes physiques, par exemple, trois PDC sont déjà impliquées, dont les conseillères d’Etat Kathrin Wydler et Janine Vannaz.

Autre recette

Le PLR a également trouvé des compagnons d'armes dans le camp de l'ancien PBD (Parti bourgeois démocratique) qui fait maintenant partie du nouveau parti du centre. L'ancien chef du PBD Martin Landolt fait également partie du comité d'initiative, et l'ex-conseillère nationale Rosmarie Quadranti fait campagne pour la cause.