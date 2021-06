Assemblée des délégués : Gerhard Pfister reste président du Centre

Réunis samedi en assemblée, les délégués du Centre Suisse ont réélu le conseiller national zougois à la présidence jusqu’en 2024. Ils ont aussi décidé de lancer deux initiatives populaires pour abolir la pénalisation du mariage.

Dans son discours, Gerhard Pfister a remercié les déléguées et délégués pour leur soutien et pour la confiance témoignée à son égard. «Je me réjouis, en tant que président du Centre Suisse, de poursuivre avec vous tous et toutes le renouveau de notre parti. La Suisse a aujourd’hui comme jamais auparavant besoin d’un centre fort. Nous sommes en effet celles et ceux qui assurent la cohésion de notre pays. Avec liberté, solidarité et responsabilité. Je ferai tout mon possible pour le garantir.»