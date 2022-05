Chine : Geste de défi inhabituel à Pékin contre les mesures anti-Covid

Des centaines d’étudiants de l’Université de Pékin, un établissement ultra-sensible aux yeux du pouvoir chinois, ont protesté dimanche, contre un renforcement des mesures anti-Covid.

Plus de 300 étudiants, confinés dans leur dortoir depuis une semaine, ont manifesté dimanche soir, à l’intérieur du campus de Wanliu.

La capitale chinoise fait l’objet depuis début mai de strictes mesures anti-épidémiques, avec des tests de dépistage quasi quotidiens et de fortes incitations au travail à domicile. Restaurants et autres commerces non-essentiels sont fermés et de nombreuses résidences sont placées sous confinement.