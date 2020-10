Fribourg : Geste en faveur des indépendants et des entrepreneurs

Le Grand Conseil a adopté une loi corrigeant une inégalité de traitement entre entrepreneurs au bénéfice du chômage partiel et indépendants touchant les APG.

La loi complétant les mesures visant à lutter contre les effets du coronavirus pour les dirigeants d’entreprise et les indépendants a été avalisée mercredi par 86 voix sans opposition et 11 abstentions. «La période couvre avril et mai», a précisé le député PLR Claude Brodard, président de la Commission des finances et de gestion.