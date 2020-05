Suisse

Geste pour les exploitants de locaux commerciaux

Le National a accepté une motion demandant que les exploitants, qui ont fermé à cause du Covid-19, ne paient que 30% du loyer à leur bailleur .

Les exploitants de restaurants et autres établissements fermés en raison des mesures de lutte contre le Covid-19 devraient bénéficier d'un geste pour le paiement des loyers. Le National a accepté mardi par 103 voix contre 77 une motion de commission en ce sens.

«C'est une situation gagnant-gagnant», a lancé la rapportrice de commission Jacqueline Badran (PS/ZH). «Avec une telle répartition, on couvre les coûts du bailleur et on permet un allègement des petites entreprises.»