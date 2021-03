Les quais promettent d’être bien fréquentés durant le congé pascal. REUTERS/Denis Balibouse REUTERS

Beau temps, vacances, situation à l’étranger tendue: tout est réuni pour que les activités en plein air connaissent un regain durant cette période de Pâques. L’occasion pour l’Etat de Genève de rappeler, dans un communiqué, que le Covid « circule toujours et avec la même intensité » et que « les meilleurs alliés pour lutter contre le virus sont la stricte observance des gestes barrières, le test et la vaccination. »

Covid Angels, parcage limité

Les autorités annoncent la mise en place d’un dispositif de prévention et d’accompagnement, déjà actif lors des week-ends ensoleillés des mois de février et mars. Il prévoit des patrouilles sur le U lacustre, composées d’astreints à la Protection civile, d’agents de la police municipale, ainsi que de Covid Angels, qui auront pour mission d’appeler à la prudence. « Leur présence permettra également de remobiliser a u besoin la population en faveur d’un respect toujours nécessaire des principaux gestes barrières que sont le lavage régulier des mains, le maintien des distances et le port du masque » , souligne le D épartement de la sécurité, de l’emploi et de la santé.

En parallèle, la limitation du parcage le long du lac, sur la rive gauche, entre le pavillon de Ruth et Genève-Plage, sera renforcée avec la pose de nouveaux vaubans. Par ailleurs, le Canton rappelle que certaines zones, comme les Rues Basses, la place de Cornavin ou le rond-point de Plainpalais, impliquent l’obligation du port du masque. Une carte recense ces périmètres.

Respect de la campagne