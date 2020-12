S’ils reconnaissent «un manque de vigilance sur les questions administratives, malgré le système de contrôle interne mis en place», les coproducteurs se disent soulagés: «L’audit a démontré qu’il n’y avait pas eu de malversation et que nous n’avons jamais cherché à nous enrichir». In fine, Laurent Nicolet regrette que «des gens aient fait preuve de malveillance et tenté de nous détruire dans les médias avant même de connaître les conclusions de l’audit». Reste le dégât d’image. «Il existe, c’est clair, reconnaît le comédien et coproducteur de la Revue. Mais il m’est aujourd’hui difficile de juger des conséquences qu’aura cette affaire pour Anthony et moi-même. J’espère que le public retiendra que le rapport nous a blanchi des fautes légales dont certains nous soupçonnaient.» Quant à son éviction de la prochaine édition du show satirique, «ce n’est pas une punition», juge le duo. Il fait remarquer que le Covid a annulé ce qui devait être leur dernière à la tête de la Revue. Les deux hommes pouvaient éventuellement prétendre à une prolongation pour l’édition reportée, mais rien n’était sûr.