Scandale Orpea : Une ministre dénonce le «cynisme pur» des dirigeants du groupe

Mercredi, la ministre française chargée de l’autonomie des personnes âgées a réagi au scandale qui secoue des maisons de retraite, dénonçant l’inaction des dirigeants du groupe Orpea qui gérait ces institutions.

Les dirigeants du groupe Orpea , soupçonnés d’avoir laissé perdurer de graves dysfonctionnements dans leurs Ehpad privés, ne «se remettent pas en question» et font preuve d’un «cynisme pur», a fustigé mercredi la ministre chargée de l’autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon.

«Si, en plus, des personnes quittent le navire au moment où il y a des accusations, en n’acceptant pas de répondre et d’assumer des responsabilités, et au passage en se servant, là c’est grave !», s’est exclamée la ministre, évoquant son «dégoût».