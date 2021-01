Genève : Gestion des crèches: une réforme est en marche

Actuellement entre les mains de parents bénévoles, le pilotage des institutions municipales de la petite enfance pourrait bientôt être repris par la Ville de Genève.

Laisser la gestion des crèches de la Ville de Genève à un comité principalement composé de parents d’enfants n’est plus possible, estiment les acteurs de la branche. Christina Kitsos, magistrate chargée du Département de la cohésion sociale, veut réformer ce système en place depuis le 19ème siècle, a révélé lundi la «Tribune de Genève». Attribuer la gouvernance des quelques 77 institutions municipales de la petite enfance à la Ville de Genève est une des options envisagées. «On subventionne ce secteur à plus de 80%, pour un total de 118 millions de francs et, en même temps, on ne pilote rien», indique dans le journal genevois, Christina Kitsos qui se dit ouverte à toute proposition. L’un des exemples les plus flagrants est le choix des employés des crèches. Si la Ville vérifie bien que les éducateurs ont les formations nécessaires à l’emploi, ce sont les directeurs des structures qui les engagent et les comités qui parafent les contrats de travail.