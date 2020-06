Genève

Gestion des HUG: sanctions adoucies pour l’ex-comptable et un avocat

En appel, la justice n’a pas retenu l’escroquerie contre un ancien employé de l’Hôpital cantonal et un homme de loi, dans une affaire qui a couté 20,5 millions aux HUG. Les deux homme écopent désormais de peines avec sursis.

La justice estime que l’ancien haut cadre n’a ni mis sur pied une astuce, ni produit de faux dans les titres, et que les HUG ont manqué d’attention. Cela dit, il a menti, «il a trahi la confiance de son employeur et abusé de ses prérogatives», a relevé la Chambre pénale d’appel et de révision. Quant à l’avocat, aux honoraires «totalement exorbitants», il a été reconnu coupable de complicité de gestion déloyale, pour s’être enrichi «de façon éhontée». Les deux hommes devront payer plus de 20 millions de francs à l’hôpital cantonal, à titre de réparation du dommage occasionné entre 2008 et 2015. Toutes les parties indiquent qu’elles pourraient recourir devant le Tribunal fédéral.