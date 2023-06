Gestion du Covid: Londres refuse de fournir des documents

Le gouvernement dit vouloir s’assurer que les enquêteurs ont «le pouvoir d’exiger documents et messages qui sont sans ambiguïté sans rapport avec le travail (effectué dans le cadre) de l’enquête, y compris les communications personnelles et les questions sans rapport avec la gestion du Covid par le gouvernement».

«Bonne conduite»

Les responsables de l’enquête publique veulent en particulier disposer des échanges WhatsApp entre Boris Johnson et nombre de responsables politiques et sanitaires. Boris Johnson – poussé à la démission à l’été 2022 après une série de scandales dont des fêtes organisées en plein confinement – a annoncé mercredi qu’il avait remis les dossiers demandés au gouvernement pour qu’il les transmette aux enquêteurs.

Le gouvernement estime toutefois qu’exiger de tels documents pose «d’importantes questions de principe» et affecte «la bonne conduite du gouvernement». «Les individus, les fonctionnaires, les ministres et les ministères actuels et anciens ne devraient pas être tenus de fournir des éléments sans rapport avec le travail d’enquête», juge le gouvernement. «Ça représente une intrusion injustifiée dans d’autres aspects du travail du gouvernement» et une atteinte à la «vie privée».