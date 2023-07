Les amateurs de gifs vont perdre le service apprécié Gfycat

Dans moins de deux mois, le cimetière d’internet va accueillir un autre service. «Gfycat est en train d’être interrompu», annonce l’une des populaires plateformes d’hébergement appréciée des amateurs de gifs. Dans un message affiché au sommet de son site web, le service indique qu’il cessera d’exister le 1er septembre prochain. Il invite ses utilisateurs à sauvegarder ou supprimer leurs contenus Gfycat (prononcé «jiffycat») en se rendant sur le site gfycat.com et en se connectant à leurs comptes. «Après le 1er septembre 2023, tous les contenus et les données Gfycat seront effacés de gfycat.com», avertit le service.

Fondée en 2013 au Canada, «dans le but d’améliorer l’expérience de visualisation des gifs au 21e siècle», comme elle l’indique sur sa page de présentation, la plateforme Gfycat avait été rachetée par l’entreprise Snap, maison mère de la populaire app Snapchat. Malgré l’annonce de fermeture de Gfycat, les utilisateurs de l’app de messagerie sont pour le moment toujours en mesure de rechercher et d’utiliser des gifs animés via le service moribond dans leurs conversations avec des amis, a précisé un porte-parole de Snap au site Mashable.