Afrique : Ghana: le président réélu, l’opposition rejette les résultats

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a été réélu mercredi face à son rival politique historique John Mahama, qu’il affrontait pour la troisième fois. L’opposition rejette les résultats de ce scrutin qui s’est avéré extrêmement serré.

«Les preuves accablantes disponibles nous empêchent d’accepter cette conclusion fallacieuse et précipitée», a déclaré Haruna Iddrisu, un parlementaire du Congrès national démocratique (NDC), après cette annonce. «Nous avons l’intention de prendre des mesures décisives et tangibles, concernant à la fois les résultats de la présidentielle et des élections parlementaires, pour renverser cette attaque éhontée et impudente de notre démocratie», a affirmé Haruna Iddrisu, lors d’une conférence de presse à Accra.