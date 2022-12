Coupe du monde: Ghana - Uruguay, la revanche de Johannesburg

Luis Suarez, héros en Uruguay, le «diable» au Ghana

C'est l'un des matches qui a marqué l'édition 2010 de la Coupe du monde en Afrique du Sud, la première sur le continent africain. En quarts de finale, c’était tout un continent qui s'était mis à vibrer pour les Black Stars, derniers représentants africains, à ce stade de la compétition.



En face? La rugueuse équipe uruguayenne et ses stars offensives Diego Forlan, Edinson Cavani et Luis Suarez. Les deux équipes ne se départagent pas au bout des 90 minutes du temps réglementaire (1-1). Direction les prolongations pour les deux formations, qui ne le savent pas encore, mais qui s’apprêtent à vivre l'un des moments les plus incroyables de l'histoire de la Coupe du monde. On joue la toute dernière minute des prolongations lorsque Luis Suarez repousse des mains sur sa ligne une tentative de la tête de Dominic Adiyiah.

L'Uruguayen est logiquement expulsé et le Ghana obtient un penalty. Asamoah Gyan allume la barre transversale, Fernando Muslera embrasse cette dernière et Luis Suarez exulte sur le banc. La Celeste s'impose finalement aux tirs au but et le rêve de voir enfin une équipe africaine en demi-finale s’effondre. Le scénario est fou, les émotions sont fortes.



La parade d’«El Diablo» qui fait encore couler beaucoup d’encre AFP

Une cicatrice encore ouverte au Ghana, où certains le considéreraient aujourd'hui comme le diable en personne selon un journaliste présent en conférence de presse d'avant-match. Pas de quoi attrister Luis Suarez qui a refusé de s'excuser pour son geste :«Je ne vais pas m’excuser pour cela. Certes, j’ai sorti le ballon de la main, mais ce n’est pas moi qui ai manqué le penalty. C’est le joueur ghanéen. J’aurais pu m’excuser si j’avais taclé et blessé un joueur tout en prenant un carton rouge, mais dans cette situation, j’ai pris un rouge, le penalty a été sifflé, mais ce n’est pas de ma faute si le Ghanéen a raté son penalty».

Un sentiment plus ou moins partagé par le sélectionneur ghanéen, Otto Addo, qui réfute la comparaison entre les deux matchs :«Si on était passé, ç’aurait été un geste anodin, normal. Ce n’est pas important. J’aime le fait qu’un joueur fasse le maximum pour aider sa sélection. En faisant cela, il s’est quand même auto-expulsé. Ce fut un jour triste pour nous. Mais c’est normal, il n’y a pas de sujet. Vendredi, ce ne sera pas un match normal, parce que c’est un match qui a beaucoup enflé dans la sphère publique et médiatique, mais pour moi, ce n’est qu’un match de plus. On veut gagner, on veut se qualifier, et si ça n’avait pas été l’Uruguay, ç’aurait été pareil.»