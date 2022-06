Etats-Unis: Ghislaine Maxwell condamnée à 20 ans de prison pour crimes sexuels

États-Unis : Ghislaine Maxwell condamnée à 20 ans de prison pour crimes sexuels

La justice new-yorkaise a prononcé une peine de 20 ans de prison contre l’ex-compagne du milliardaire Jeffrey Epstein, pour son rôle dans une affaire de trafic sexuel de mineures.

Elle risque de finir sa vie en prison à New York: âgée de 60 ans, l’ex-mondaine britannique Ghislaine Maxwell, reconnue coupable fin 2021 de trafic sexuel de mineures pour le compte du financier américain décédé Jeffrey Epstein , a été condamnée mardi à 20 ans d’emprisonnement. «La peine prononcée aujourd’hui rend Ghislaine Maxwell responsable d’avoir commis des crimes odieux contre des enfants. Cela envoie un message fort: personne n’est au-dessus des lois et il n’est jamais trop tard pour la justice», a déclaré dans un communiqué Damian Williams, procureur fédéral du tribunal de Manhattan, où la juge Alison Nathan a rendu son jugement.

«J’ai passé les 17 dernières années dans ma propre prison pour ce qu’elle, Jeffrey (Epstein) et tous les complices m’ont fait. J’ai été violée à plusieurs reprises. Parfois, j’étais violée trois fois par jour (...). Il y avait un afflux constant de filles qui étaient violées maintes et maintes fois», a affirmé la jeune femme qui n’était pas partie civile au procès de Mme Maxwell.

Entre 15 et 55 ans encourus

La sexagénaire était incarcérée à New York depuis son arrestation dans le nord-est des Etats-Unis à l’été 2020. Après son procès en novembre et décembre derniers, elle encourait des dizaines d’années de réclusion criminelle. Ses avocats avaient formé mi-juin une demande de clémence pour une condamnation à moins de 20 ans. Alors même que les textes juridiques et la jurisprudence prévoient jusqu’à 55 années de réclusion et que les procureurs avaient dit tabler sur au moins 30 ans pour sa «responsabilité» et son «manque total de remords» pour ses crimes sexuels.