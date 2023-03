Affaire Epstein : Ghislaine Maxwell fait appel de sa condamnation pour trafic de mineures

Lors de son procès, l’accusation avait réussi à convaincre le tribunal que la fille de l’ex-magnat de la presse Robert Maxwell avait joué un rôle «clé» dans les stratagèmes mis en place, entre 1994 et 2004, pour pousser des adolescentes âgées de 14 à 17 ans à prodiguer à Epstein des massages au cours desquels il abusait d’elles.

Les avocats de la Britannique de 61 ans assurent qu’elle n’avait pas bénéficié d’un procès équitable et que la justice américaine en avait un bouc émissaire faute d’avoir pu juger Jeffrey Epstein, selon des documents légaux déposés mardi soir et révélés par plusieurs médias américains. «Le gouvernement a poursuivi Ghislaine Maxwell, pour répondre à l’indignation publique provoquée par un accord impopulaire d’exonération des poursuites et la mort du principal responsable des crimes», écrit un des avocats de la défense.