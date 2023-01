People : Ghislaine Maxwell se dit convaincue que Jeffrey Epstein a été assassiné

AFP/US District Court for the Southern District of New York

«Clairement (…) le fait que je travaille avec lui et que je passe du temps avec lui et que je le connaisse a détruit ma vie et blessé énormément de gens qui me sont chers et que j’aime», affirme-t-elle dans l’entretien accordé depuis sa prison aux États-Unis à la chaîne britannique TalkTV. Elle souligne qu’elle ne «savait pas» que son ancien compagnon était «aussi horrible», même si «évidemment maintenant, quand on regarde en arrière, bien sûr que oui». «J’aimerais honnêtement ne l’avoir jamais rencontré.»