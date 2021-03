États-Unis : Ghislaine Maxwell va devoir rester en prison

La juge fédérale de Manhattan a refusé pour la troisième fois la libération sous caution de Ghislaine Maxwell, l’ex-collaboratrice de Jeffrey Epstein.

Six chefs d’accusation, dont trafic de mineures

Interpellée dans le New Hampshire, État du nord-est des États-Unis, en juillet 2020, après plusieurs mois de cavale, Ghislaine Maxwell est elle soupçonnée d’avoir recruté pour lui des adolescentes dans plusieurs villes du monde. Elle est confrontée à six chefs d’accusation, dont trafic de mineures, et incitation à la prostitution entre 1994 à 1997, et d’avoir menti sous serment en 2016 dans le cadre d’une procédure civile. Elle risque la prison à vie en cas de condamnation.