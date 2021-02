États-Unis : Ghislaine Maxwell victime de «violences» lors d’une fouille en prison

Ghislaine Maxwell, l’ex-collaboratrice de Jeffrey Epstein inculpée aux États-Unis pour trafic de mineures, a subi des «violences physiques» lors d’une récente fouille dans sa cellule, a affirmé mardi son avocate, dans une lettre à la juge en charge du dossier.

Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein.

Selon l’avocate, Bobbi Sternheim, Ghislaine Maxwell est «à la merci d’un groupe de gardiens», qui lui ont récemment fait subir «des violences physiques» à l’occasion d’une fouille corporelle sommaire dans sa cellule de la prison fédérale de Brooklyn, à New York. L’avocate ne donne pas de détails précis sur ces «violences».

Lorsque Ghislaine Maxwell, âgée de 59 ans, a indiqué son intention de signaler l’incident, «les gardiens l’ont menacée de sanction disciplinaire», affirme l’avocate. Et une semaine plus tard, la même équipe de gardiens lui a «ordonné de nettoyer sa douche, de la désinfecter et d’en frotter les murs avec un balai», en représailles, selon Bobbi Sternheim.