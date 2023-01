Football : Gianluca Vialli est décédé à l’âge de 58 ans

«Nous nous souviendrons de toi comme d’un garçon et d’un avant-centre implacable», a notamment écrit le club sur son site Internet.

L’ancien international italien (59 sélections/16 buts) s’est surtout distingué sous le maillot du club génois, remportant le titre de champion d’Italie (1991) et la Coupe des coupes (1990), tout en atteignant la finale de la Ligue des champions (1992). Il a ensuite porté le maillot de la Juventus (1992-1996), puis de Chelsea (1996-1999), où il avait continué d’ajouter des lignes à son palmarès, dont des victoires en Ligue des champions (1996) et en Coupe de l’UEFA (1993) avec les Bianconeri, et une autre Coupe des coupes avec Chelsea en 1998.