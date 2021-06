Football : Gianluigi Buffon est de retour à ses premières amours

Le gardien de 43 ans a décidé de revenir dans le club où il a eu son premier contrat pro: Parma, en Serie B. Il a toujours la Coupe du monde 2022 en tête…

Buffon a annoncé en mai qu’il quittait définitivement la Juventus, le club avec qui il a tout gagné en Italie (dix titres de champion, cinq Coupes d’Italie, six Supercoupes d’Italie) mais aussi perdu trois fois en finale de Ligue des champions (2003, 2015, 2017), son grand regret. Un club où il évoluait depuis 2001 quasiment sans interruption, à part une saison au Paris SG (2018-19).

Parme, dont il avait gardé la cage pour la dernière fois le 17 juin 2001 contre l’AS Rome (1-3), n’a pas précisé les conditions de ce retour. Selon la presse italienne, Buffon s’est engagé pour deux ans, avec l’assurance d’être titulaire et capitaine et avec des garanties sur une reconversion dans le club après la fin de sa carrière.

Il rêve du Qatar

«Superman», comme l’Italie le surnomme, ne voulait plus jouer les doublures, comme il le faisait depuis deux ans à Turin. Il avait reçu, assure-t-il, une proposition d’un club étranger pour disputer la Ligue des champions. Mais Buffon a donc choisi le retour aux sources, renouant avec le club où il a fait ses débuts professionnels. Il y avait notamment ouvert son prestigieux palmarès avec une Coupe d’Italie et une Coupe de l’UEFA (devenue depuis Ligue Europa) en 1999, à seulement 21 ans.

Ce dernier défi – ramener Parme en Serie A – maintient vivant un autre rêve un peu fou pour «Gigi»: rester un joueur professionnel et donc garder une chance de disputer en 2022 sa sixième Coupe du monde, ce qu’aucun joueur n’a jamais fait.

Fin mai, juste après avoir soulevé sa sixième Coupe d’Italie (une avec Parme, cinq avec la Juve), il n’avait pas dit non: «Nous verrons comment je serai à ce moment-là, je ne veux pas de cadeaux mais si on m’appelle, je ne dirai pas non», avait répondu le gardien au regard clair et aux cheveux soigneusement gominés.