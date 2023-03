Football: Gianni Infantino réélu président de la FIFA

L’Italo-Suisse Gianni Infantino a été réélu jusqu’en 2027 à la présidence de la FIFA, qu’il occupe depuis 2016, sans concurrent et par acclamation lors du 73e Congrès de l’instance à Kigali, jeudi.

À son actif, le Valaisan peut afficher un bilan financier solide, avec une hausse de 18% des revenus et de 45% des réserves sur le cycle 2019-22 par rapport au précédent, qui permet à la FIFA d’augmenter encore ses subventions aux confédérations et fédérations.

Côté gouvernance, son dernier mandat a été marqué par une vaste réforme des transferts, par l’institution d’un congé maternité pour les joueuses professionnelles, ainsi que par des règles de procédure disciplinaire plus protectrices pour les victimes de violences sexuelles.

D’ores et déjà, les principaux chantiers des prochaines années sont entérinés: à commencer par le passage de la Coupe du monde masculine de 32 à 48 équipes, à partir de l’édition 2026, partagée entre États-Unis, Canada et Mexique, décidé en 2017 et dont le format a été fixé mardi.