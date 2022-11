Football : Gianni Infantino sera seul candidat à sa propre succession

Le président de la FIFA Gianni Infantino, à la tête de l’instance depuis 2016, sera seul en lice en mars 2023 pour briguer un troisième et dernier mandat de quatre ans, a annoncé jeudi l’organisation.

Cette reconduction attendue n’est pas une surprise, le mode électoral de la FIFA – une Fédération, une voix – ayant permis à ses ex-présidents d’enchaîner les mandats en s’assurant du soutien d’une majorité de votants: le Brésilien Joao Havelange a ainsi dirigé la planète foot de 1974 à 1998, et le Suisse Sepp Blatter de 1998 à 2015.

Il n’aura pas le soutien de l’Allemagne

La fédération allemande de football (DFB) a néanmoins annoncé mercredi qu’elle ne le soutiendrait pas, et qu’elle aurait souhaité de sa part «une considération plus marquée pour les droits humains ainsi qu’un engagement plus important dans les questions humanitaires», selon son président Bernd Neuendorf, qui réclame par ailleurs un fonds d’indemnisation des ouvriers impliqués dans les chantiers du Mondial 2022.