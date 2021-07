Basketball : Giannis Antetokounmpo entre dans la cour des très grands

50 points et le titre de NBA à la clé: le «Greek Freak» s’est fait l’auteur d’une performance majuscule, mardi soir, lors de l’acte VI de la finale. Il est pour beaucoup dans le sacre de son équipe des Milwaukee Bucks.

Auteur d’une prestation historique mardi avec 50 points marqués et le titre NBA à la clef, l’intérieur des Bucks Giannis Antetokounmpo est entré dans la légende et a fait taire définitivement les doutes sur sa capacité à gagner. Durant cette série, le «Greek Freak» avait déjà placé la barre très haut, avec deux matches consécutifs à 42 et 41 points, sans aucune baisse de rythme.