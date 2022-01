Basketball : Giannis Antetokounmpo plus fort que les Warriors

En NBA, Milwaukee a surclassé Golden State grâce à une démonstration du «Greek Freak» (118-99). on n’arrête plus Memphis.

Milwaukee est le champion en titre et a tenu à le rappeler à Golden State, qui ambitionne de renouer avec sa gloire passée (trois sacres en cinq finales entre 2015 et 2019), mais a ressemblé sur ce match à une équipe de benjamins maltraitée par des pros.

«Une mauvaise passe»

«Je ne suis pas inquiet. Nous venons de nous faire botter les fesses, mais nous sommes juste dans une mauvaise passe. Cela arrive à toutes les équipes et en face ils étaient prêts», a commenté le coach des Warriors Steve Kerr. De fait, son équipe a encore pâti de l’absence de Draymond Green (mollet), précieux pour sa lecture du jeu, son impact physique et sa combativité de tous les instants, forcément utile quand l’adversité se fait plus forte.

Memphis au finish

Irving interdit de jouer

Sans Kevin Durant et Patty Mills, ménagés, LaMarcus Aldridge (pied) et Kyrie Irving, interdit de jouer à New York car non vacciné, les Nets étaient trop peu armés. Même face au 14e de la conférence Ouest qui restait sur cinq défaites, mais possédait en Shai Gilgeous-Alexander (33 pts, 10 rbds, 9 passes) l’homme du match, tandis qu’en face, James Harden a fait ce qu’il a pu (26 pts, 9 passes, 7 rbds).