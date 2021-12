Basketball : Giannis Antetokounmpo soigne son retour et porte les Bucks

Les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, tout juste sortis des protocoles anti-Covid, ont battu samedi les Boston Celtics (117-113).

Les Celtics avaient très bien commencé la partie, à l’image de Jaylen Brown et Jayson Tatum marquant chacun 25 points. Mais les Bucks, champions NBA en titre, ont effectué une remontée fantastique pour l’emporter face aux Celtics, qui ont pu compter jusqu’à 19 points d’avance et même 13 points d’avance à quelque 5 minutes de la fin.

De retour après avoir manqué cinq matchs, le double MVP 2019 et 2020 Giannis Antetokounmpo n’a pas ménagé ses efforts en attaque et en défense, avec 36 points, 12 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres.