Canton de Fribourg - Gibloux: 24 auteurs de déprédations identifiés

Entre décembre 2020 et mai 2021, la police cantonale fribourgeoise a été sollicitée à plusieurs reprises pour constater des dommages à la propriété perpétrés sur des bâtiments et infrastructures sportives de la commune du Gibloux. A Farvagny-le-Grand, les auteurs présumés ont pénétré à plusieurs reprises dans la halle de sport et la salle communale en forçant les serrures des portes d’entrée et ils ont souillé les lieux, explique lundi la police dans un communiqué.