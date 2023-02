Espagne/Royaume-Uni : Gibraltar accuse Madrid d’avoir violé la souveraineté britannique

«Violation flagrante»

«Les faits concernant cet incident révèlent une violation flagrante de la souveraineté britannique et, potentiellement, l’incident le plus sérieux et le plus dangereux depuis des années», a affirmé le chef du gouvernement de Gibraltar, Fabian Picardo, cité dans un communiqué également signé par le gouverneur du «Rocher». «S’il venait à être confirmé que des fonctionnaires espagnols ont utilisé leurs armes à Gibraltar, une telle action constituerait une infraction très sérieuse à la loi», peut-on lire dans le communiqué. «Les gouvernements de Gibraltar et du Royaume-Uni considèrent que les événements d’hier (jeudi) requerront un examen attentif quant à la nature et au niveau de la réplique diplomatique» du Royaume-Uni, est-il encore écrit.