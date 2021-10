Football – Giflé, Xamax met sa place de leader en danger

Joaquin Ardaiz, ici sous les yeux de Max Veloso (à gauche) et Theo Guivarch, a ouvert le score dès la 3e minute.

Contrairement au dernier match, où il avait inscrit deux buts dans les six premières minutes, le leader de Challenge League a concédé l’ouverture du score très rapidement. Dès la 3e minute exactement, lorsque Ardaiz prenait la défense xamaxienne de vitesse et remportait son duel face à Guivarch. Le portier français s’inclinait à nouveau dans un face-à-face juste avant la mi-temps, cette fois devant Lika, qui réussissait une subtile louche (45e+2).

Le cauchemar se poursuivait en deuxième période. Après l’heure de jeu, Rodriguez trouvait la lucarne sur coup franc et enfonçait le clou (68e). Puis Djuric marquait contre son camp en toute fin de match (86e) pour ponctuer l’humiliation .

L’équipe d’Andrea Binotto enregistre sa troisième défaite sur les quatre dernières journées et peut perdre sa place de leader dans le week-end. Elle ne compte qu’un point d’avance sur Winterthour qui, cette fois, ne voudra pas rater l’occasion de grimper sur le trône. Opposé à Yverdon ce samedi, l’actuel 3e a besoin d’une victoire pour concrétiser ce souhait. Tout comme Aarau, provisoirement à 2 points de Xamax, qui reçoit la lanterne rouge Kriens ce dimanche. Quant aux Vaudois de Stade Lausanne-Ouchy, ils devront s’imposer largement à Wil, samedi, pour combler les 3 points et la différence de buts (+3 contre +6) qui les séparent des Rouge et Noir.