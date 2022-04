Canada : Gigantesque amende pour un vol record de sirop d’érable

Un Québécois, condamné pour le plus important vol de sirop d’érable jamais commis dans le pays, devra payer une amende de plus de 9 millions de dollars canadiens (6,7 millions de francs).

L’affaire, qui remonte à 2012, vient d’être tranchée par la Cour suprême du Canada. Un Québécois, Richard V., et quinze autres personnes avaient dérobé 5000 tonnes de sirop, il y a dix ans, dans un entrepôt à 150 km de Montréal. Un butin estimé à environ 18 millions de dollars canadiens. La revente avait rapporté 10 millions de dollars canadiens au groupe.

Reconnu coupable de fraude, trafic et vol, le Québécois a été condamné en 2016 à huit ans d’emprisonnement et à une amende de plus de 9 millions de dollars canadiens. Celle-ci avait été réduite en appel à 1 million de dollars, somme correspondant à ses profits personnels.