Gigantesque budget américain pour le climat et le social

États-Unis : Gigantesque budget pour le climat et le social

Les sénateurs démocrates veulent un budget de 3500 milliards de dollars pour mettre en œuvre le vaste programme de Joe Biden pour le social, le logement, le climat ou encore l’assurance maladie.

«La commission sénatoriale chargée du budget est parvenue à un accord sur un budget de base de 3500 milliards de dollars, qui comprend des fonds pour le climat, l’éducation, l’extension de Medicare (ndlr: le programme d'assurance maladie), des programmes pour les familles et bien d’autres choses encore», a tweeté le sénateur Mark Warner, à l’issue d’une réunion avec les 11 démocrates de cette commission et le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer, dans la nuit de lundi à mardi.

Biden à la manœuvre

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a annoncé que le président démocrate participerait mercredi à un déjeuner avec le caucus démocrate du Sénat. Une rencontre qui a pour but «de continuer à plaider pour une approche double afin de reconstruire l’économie en investissant les infrastructures, en protégeant notre climat et en soutenant la prochaine génération de travailleurs et de familles», a-t-elle tweeté.

Opposition des républicains

Longues négociations

L’accord est intervenu après des semaines de négociations entre la Maison-Blanche, les chefs du parti, les progressistes et modérés. Les détails de ce vaste plan, qui, selon les démocrates, est l’un des plus importants efforts de financement de ce type depuis des décennies, n’ont pas été publiés. Cet accord intervient également au moment où les législateurs sont en train de peaufiner un accord bipartisan de près de 1000 milliards de dollars axé sur des infrastructures plus traditionnelles telles que les routes, les ponts, les ports et les infrastructures internet.