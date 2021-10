Football – Gigi Buffon est le roi du «chifoumi» à Parme

Gianluigi Buffon vit une seconde jeunesse du côté de Parme. Toujours pas décidé à arrêter sa carrière, le gardien de 43 ans a quitté cet été la Juventus, où il était cantonné à un rôle de doublure, pour retourner dans le club de ses débuts, en Serie B. Chez les «Gialloblù», il a retrouvé un statut de titulaire et donc conservé, logiquement, son sourire si caractéristique.

Preuve en est, le champion du monde 2006 est apparu rayonnant dans une vidéo où il défie ses partenaires à pierre-feuille-ciseaux. En moins d’une minute, il défait pas moins de six joueurs consécutivement, se montrant de plus en plus habité au fil des victoires. Le tout sous le regard envoûté du reste de l’équipe.