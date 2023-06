Gigi Hadid a rencontré le père de Leonardo DiCaprio

Les premiers articles évoquant une liaison entre Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid avaient été publiés en septembre 2022,un mois après la fin de la relation entre l’acteur américain de 48 ans et Camila Morrone. Puis, le comédien avait été casé par les médias avec diverses jeunes femmes et l’on croyait qu’il n’y avait plus rien avec le top de 28 ans. Jusqu’au 6 juin 2023.