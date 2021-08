plats miniatures - Gigi Hadid balance une vidéo de son compte Insta food préféré

Vous avez la dalle? Pas de bol, le compte Instagram Tiny Food, relayé en story le week-end dernier par le mannequin Gigi Hadid , va vous faire baver! Le concept de cette web série, pilotée par la plateforme américaine culinaire à succès Tastemade et relayée sur les réseaux sociaux, est simple: recréer des plats du quotidien en format mini, ils tiennent sur le bout du doigt, et comestibles. Burger, pancakes, Buddha-bowl et même gâteau de mariage, tout y passe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est bluffant.

Inspirations japonaises

Lancée en 2016, la web série compte 188 épisodes, tournés dans un décor de maison de poupées, et 2 millions d’abonnées sur Instagram. Jay Holzer, l’un des créateurs de Tiny Food, confiait à ABC News, en 2017, s’être inspiré du Japon où la tendance à recréer des univers et des plats en version miniature y est forte. Parmi les poids lourds du milieu, la chaîne YouTube japonaise Miniature Space dont la vidéo recréant une mini-cuisine a été visionnée plus de 48 millions de fois et celle d’un mini-gâteau au chocolat plus de 54 millions de fois.