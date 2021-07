Los Angeles : Gigi Hadid craignait d’être une mauvaise mère

Pendant sa grossesse, le top model s’est posé des questions qui l’ont beaucoup angoissée.

Si elle est aux anges depuis l’arrivée de sa petite Khai, née le 24 septembre 2020, Gigi Hadid, a connu bien des tourments en attendant l’arrivée de son premier enfant. «Pendant ma grossesse, j’ai tenu deux journaux intimes. J’ai appelé l’un mon «bon journal» et l’autre mon «mauvais journal», confie-t-elle dans «Harper’s Bazaar». Le top model de 26 ans a ainsi pu s’exprimer en séparant ses sentiments positifs et négatifs. Qu’avait-elle donc écrit dans son «mauvais journal»? «Mon anxiété et les jours où je me disais: «Suis-je une assez bonne personne pour être mère?, a expliqué la sœur de Bella Hadid. Je ne voulais pas me sentir coupable de penser ces choses ou de les poser sur papier.»