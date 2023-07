Sous les tropiques: Gigi Hadid dévoile un impressionnant tatouage

1 / 2 En vacances sous les tropiques, Gigi Hadid a partagé sur son compte Instagram des clichés en bikini rose et rouge… Instagram … laissant apparaître un imposant tatouage de dragon. Instagram

Gigi Hadid s’éclate entre copines et prend du bon temps au bord de l’eau. Elle passe donc la majeure partie de son temps en bikini et a décidé d’accessoiriser sa tenue… avec un impressionnant tatouage de dragon. Sur son compte Instagram, elle a dévoilé vendredi la bête située sur le haut de sa cuisse. Que les fans se rassurent, le dessin est sans aucun doute un tatouage temporaire, très tendance l’été, et devrait disparaître presque aussi vite qu’il est arrivé.

La belle blonde de 28 ans a opté pour des tatouages permanents plus discrets: sur son biceps, on peut apercevoir Khai, écrit en arabe, un hommage à sa fille née en septembre 2020 de ses amours avec le chanteur Zayn Malik qu’elle a fréquenté de 2015 à 2021. L’ex-star des One Direction a exactement le même.

Avec Leonardo DiCaprio…

Côté sentimental, Gigi Hadid semble être passée à autre chose, puisque les choses entre elle et Leonardo DiCaprio semblent de plus en plus sérieuses. Les deux stars passeraient en effet de plus en plus de temps ensemble et seraient restées «collées serrées» durant toute la soirée organisée par David Rosenberg à Bridgehampton à l’occasion du 4 juillet.

«La façon dont ils se parlaient... Vous pouviez sentir l'énergie», a confié un témoin à Page Six. Les rumeurs courent depuis septembre 2022 sans qu’aucune des deux personnalités n’ait confirmé ou infirmé cette relation.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boite mail, l'essentiel des infos de la journée.