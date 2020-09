États-Unis : Gigi Hadid est maman d’une petite fille

Le top américain a accouché. Son compagnon, le chanteur Zayn Malik, et elle ont dit tout leur bonheur sur les réseaux sociaux.

Heureuse nouvelle pour le clan Hadid. Une petite fille vient de voir le jour. Elle est le fruit de l’amour entre Gigi et le chanteur Zayn Malik, ex-membre de One Direction. Le mannequin américain de 25 ans a posté sur Instagram un cliché où on découvre la main de sa fille. «Notre fille a rejoint sur Terre le week-end passé. Et a déjà changé notre monde. Je suis tellement amoureuse», a posté Gigi Hadid.