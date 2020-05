Los Angeles

Gigi Hadid et Zayn Malik bientôt parents

Après avoir vécu plusieurs ruptures dans leur couple, le top model américain et le chanteur britannique attendent leur premier enfant.

Zayn Malik et Gigi Hadid ont-ils enfin décider d’unir leur destin pour longtemps? Selon TMZ, le top model de 25 ans et le chanteur britannique de 27 ans seront bientôt parents pour la première fois. La jeune femme serait enceinte de 20 semaines. Ce sont les membres de la famille du mannequin qui ont annoncé la nouvelle en précisant que tout le monde se réjouissait de l’arrivée du bébé, dont on ignore encore le sexe. «Gigi n’a dévoilé à la nouvelle qu’à sa famille et ses amis pour le moment, révèle un proche à Entertainment Tonight. Depuis que Gigi et Zayn sont de nouveau ensemble depuis la fin de l’année dernière, c’est comme s’ils ne s’étaient jamais quittés et ils savaient qu’ils avaient quelque chose de spécial. Le couple et leurs familles sont fous de joie. »