Rumeurs infondées : Gigi Hadid partage de nouvelles photos d'elle enceinte

Le mannequin américain n'a visiblement pas encore accouché, contrairement à certaines rumeurs. Sur Instagram, elle a posté une série de selfie sur lesquels elle affiche un ventre très arrondi.

Mohamed Hadid a en effet évoqué le grand-père incroyable qu'il ferait dans une lettre qu'il a partagée sur sa page Instagram, mercredi (16 sept. 20), mais a expliqué plus tard que l'enfant n'était pas encore né et a ensuite supprimé son post. La top de 25 ans a ensuite immortalisé les dernières étapes de sa grossesse en partageant une série de photos sur lesquelles elle regarde la caméra alors qu'elle montre son ventre arrondi. « A partir de 27 semaines, le temps est passé à toute vitesse », a-t-elle écrit en légende.

Gigi Hadid a passé la majeure partie de sa grossesse dans la ferme de sa mère, Yolanda Hadid, en Pennsylvanie, où elle s'est confinée en famille pendant la pandémie de Covid-19. La mannequin avait confirmé sa grossesse en avril, alors que les rumeurs selon lesquelles elle s'apprêtait à fonder une famille avec son petit ami Zayn Malik s'intensifiaient. « Nous sommes tous excités, heureux et reconnaissants des messages et du soutien de tout le monde, avait-elle déclaré à l'époque. Surtout pendant cette période, c'est une bonne chose de pouvoir être à la maison, d'être ensemble et de vraiment vivre ça au quotidien. »