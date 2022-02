États-Unis : Gigi Hadid possède un compte TikTok secret

Le top utilise une fausse identité pour pouvoir regarder des vidéos de nettoyage, de rénovation et d’histoires de crimes.

Dans une interview accordée à «InStyle», l’ex-belle-sœur de Dua Lipa a confié qu’elle utilisait l’application de manière anonyme. «Je ne poste rien sur ce compte et je ne suis abonnée à personne que je connais. Je suis une observatrice de vidéos de mamans et de repas d’enfants», a-t-elle dit. L’ancienne compagne de Zayn Malik a avoué qu’elle s’intéressait également aux histoires criminelles.

Et ce n’est pas tout. Gigi se passionne aussi pour tout ce qui est du domaine du nettoyage et de la rénovation. «Il y a ces mecs qui vont dans des piscines moisies et qui pulvérisent des produits jusqu’à ce qu’elles redeviennent belles. Il y a encore cet homme dont le travail consiste à se rendre dans la maison de personnes qui accumulent toutes sortes d’objets. Il nettoie tout le logement et il y a des choses horribles, comme des frigos pourris. Il entre vêtu d’un costume de décontaminateur, il répare tout et revend la maison», a expliqué la maman de la petite Khai.